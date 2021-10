Victor Pecoraro foi o quarto eliminado de A Fazenda - Reprodução

Victor Pecoraro foi o quarto eliminado de A FazendaReprodução

Publicado 15/10/2021 07:32

Rio - Victor Pecoraro foi o quarto eliminado de "A Fazenda", na noite desta quinta-feira. O ator foi a pessoa que menos recebeu votos para continuar na casa. Ele teve apenas 22,82%, enquanto Aline teve 51,25% e Gui Araújo ficou com 25,93% dos votos.

Ao deixar o programa, em conversa com Adriane Galisteu, Victor falou sobre sua participação no reality show. "Dri, eu curti bastante. É o meu primeiro reality, nunca participei de reality, sempre fui ator. Sempre achei que reality era um jogo e tentei jogar o meu melhor, tentei fugir da roça e é isso! Talvez não seria o momento agora, tem outras pessoas que poderiam ter ido no meu lugar, por não estar no jogo, por fazer da Fazenda um hotel, mas tudo certo, a vida continua", afirmou.

Mais tarde, em entrevista a Cabine de Descompressão, Victor falou de sua decepção com Bil Araújo, que poderia ter dado a imunidade para ele mas escolheu salvar Dynho Alves. O ator também contou os motivos que o levaram a derramar iogurte na cabeça de Rico Melquiades.

"Sim, me arrependi. Na verdade, o que acontece? Eu tava com muitas coisas acumuladas de comportamento do Rico pelas semanas. O gritar, levantar a voz, o xingar. Depois, ele teve um descumprimento comigo sobre cuidar da vaca", disse.

Victor relembrou que conversou com Rico antes da distribuição das tarefas e o avisou que estava com fortes dores nas costas. "Cara, eu nunca tive problema na coluna, impressionante. Não sei se foi estresse, o que foi, mas fiquei uns nove dias com a coluna zoada e tinha pedido pra ele não me colocar na vaca ou colocar uma coisa mais tranquila. Ele tinha falado pra mim que 'ok' olhando nos meus olhos e depois descumpriu, manipulado pelo Gui Araujo. Aquilo tudo tava dentro de mim", afirmou.

O ator contou que jogou iogurte em Rico para mostrar que também poderia agir como quisesse. "Naquele momento, na verdade, eu não sai do sofá com raiva pra fazer isso. Eu queria mostrar pra ele que da mesma forma ele tava sendo um menino agindo daquela forma, eu também poderia ser um menino agindo de outra forma. Então, foi essa a ação que eu tive naquele momento".