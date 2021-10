Aline Mineiro e Dayane Mello já deram vários selinhos no reality show - Reprodução

Publicado 15/10/2021 10:30

Rio - Aline Mineiro conversou com Tiago Piquilo, na madrugada desta sexta-feira, sobre seu relacionamento com Dayane Mello em "A Fazenda". A ex-panicat falou sobre a cumplicidade entre elas na prova do fazendeiro.

"É nítido, eu comemorei como se fosse meu e ela viu no meu olho. A gente se comunicou muito no começo que a gente sabia quem ia, quando as coisas começaram a ficar claras no jogo. E ela olhou para mim com o olho cheio de lágrima e eu falei 'cara, tu merece'", disse Aline sobre a vitória de Day na disputa.

Ela também falou sobre a lealdade entre elas e disse que nada é forçado. "Nossa cumplicidade a gente vê nesses momentos de desespero, de angústia, de uma precisar da outra. Às vezes nem na palavra, mas na atitude ali. Não teve nenhum momento de indecisão, porque tu sente que a pessoa está fazendo, mas não quer ou está triste por estar fazendo. Você sente, né?", questionou.

Tiago deu sua opinião. "Hoje vocês duas são envolvidas além do jogo, vocês têm um laço emocional hoje, que não dá para comparar com ninguém aqui dentro. É diferente de tudo. Eu posso estar um pouco errado, mas não completamente. A situação de vocês é diferente de qualquer amizade aqui dentro. Não se compara. Eu tenho certeza que se alguém falasse pro seu namorado que hoje está lá, 'tal coisa ou isso', você vai a favor da proteção e cuidado", iniciou Tiago, que foi interrompido por Aline.

"Eu estou casada com essa mulher", afirmou a ex-panicat. "Essa ligação é muito forte, então não tenho dúvidas que vocês estão próximas. As coisas podem dar errado, as pessoas podem brigar, se desentender, magoar. É o que eu sempre falo: 'A decepção está na expectativa que a gente cria'. Então é importante ter o pé no chão sim, mas isso nem vem ao acaso. O que importa é o agora e que vocês estão bem para caramba e eu acredito nessa parada de vocês", completou Tiago.