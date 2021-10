Ivete Sangalo e Marcelinho Carioca no The Masked Singer - Globo/Kelly Fuzaro

Publicado 15/10/2021 13:23

Rio - A grande final do 'The Masked Singer Brasil' está chegando! E para aquecer os palpites, no domingo, dia 17, após o 'Esporte Espetacular', vai ao ar o 'Especial The Masked Singer Brasil'. Com apresentação de Ivete Sangalo e Eduardo Sterblitch, o programa vai mostrar os melhores momentos da temporada e terá um bate-papo exclusivo com os desmascarados. A final está marcada para dia 19, terça-feira, após a novela 'Império' e a disputa está entre a Arara, o Unicórnio, o Monstro e a Gata Espelhada.