Gui AraujoReprodução/Record

Publicado 15/10/2021 14:05 | Atualizado 15/10/2021 14:10

Rio - Após as polêmicas recentes envolvendo Rico Melquíades, Gui Araújo deixou claro, nesta sexta-feira (15), que não pretende entrar em confusões apenas para entreter os telespectadores de "A Fazenda 13". Durante uma conversa com Dayane Mello, MC Gui e Marina Ferrari, o ex-participante do "De Férias com o Ex", da MTV, criticou a postura do alagoano, que esteve com o chapéu de fazendeiro na última semana.

"Na minha opinião o Rico foi totalmente negativo ser fazendeiro e causar uma semana de estresse, assim", opinou o ex-affair de Anitta. "Mas lá fora para a televisão foi importante. Deu uma movimentada", pontuou Dayane.

"Eu não consigo mais pensar assim... Que nem quando vem esse discurso da Dri, ou do Faro: 'Ah, o povo gosta de quem vai, se posiciona e briga'. Mano, não tô interessado em fazer o que o povo gosta, tô interessado em me manter em paz", declarou o peão.

Fora do confinamento, Gui Araújo deixou a web em polvorosa ao afirmar que nunca havia tomado remédio ou vacina . "A coisa mais forte que tomei na vida é xarope", disse o ex-MTV. Nas redes sociais, internautas criticaram o posicionamento do influenciador digital.