MC Gui e Rico MelquíadesReprodução/Playplus

Publicado 15/10/2021 18:20

Rio - MC Gui e Rico Melquíades voltaram a protagonizar um momento de tensão em "A Fazenda 13", nesta sexta-feira (15), durante a gravação da "Hora do Faro", que vai ao ar no próximo domingo. Em uma dinâmica, os participantes do reality rural deveriam nomear quem eles gostariam de ver dentro ou fora da competição. Foi quando o funkeiro alfinetou o humorista com a justificativa de seu voto.

"Bom, eu vou em uma pessoa que desde o começo vem fazendo o jogo tentando me desequilibrar em alguns momentos. Acredito que faz parte do jogo, não tem problema. Todos os dias essa pessoa também brinca comigo, é alegre, conversa comigo, mas tem os momentos que ele mesmo fala que gosta de brigar comigo porque eu sou famoso, que vai refletir lá fora, que o povo vai gostar", começou MC Gui.

O cantor finalizou seu discurso confirmando em quem votaria: "É uma pessoa que eu gosto de jogar contra, eu faço questão de jogar contra essa pessoam, mas se eu pudesse ver ela seria fora da sede de 'A Fazenda' que é o Rico".

Em seguida, o ex-participante do "De Férias com o Ex", da MTV, rebateu o comentário do artista de forma polêmica. "Esse papo de brigar com ele para repercutir lá fora eu falo brincando porque famoso aqui não tem ninguém, famoso é Anitta e Ivete Sangalo. Aqui é um bando de subcelebridade que se acha artistas, tem cantor, lógico, mas famoso é Anitta e Ivete Sangalo e aqui ninguém é", declarou Rico.

"Eu falei o que você fala, não estou colocando palavras na sua boca", defendeu MC Gui. Melquíades encerrou a discussão votando no cantor como quem gostaria de ver fora do reality show da Record: "Eu quero ele fora, é uma pessoa que eu quero muito fora porque eu acho que ele é um mascarado, está fazendo cena aqui dentro, pagando de bom moço, coisa que ele não é".