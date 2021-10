Cenas de Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar - Reprodução

Publicado 15/10/2021 18:25 | Atualizado 15/10/2021 18:30

Rio - Chegou o trailer de 'Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar' a nova comédia de aventura do Disney+. Esta versão reimaginada da icônica franquia 'Esqueceram de Mim' traz uma nova história cheia de comédia, que pode ser conferida no trailer e pôster do filme. A produção estreia exclusivamente no Disney+ em 12 de novembro, como parte do Disney+ Day, uma celebração mundial da The Walt Disney Company, com a estreia de novos conteúdos, experiências para os fãs, ofertas exclusivas e muito mais.