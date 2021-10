Gui Araújo e Marina Ferrari se beijam durante festa em 'A Fazenda 13' - Reprodução/Playplus

Publicado 16/10/2021 09:19

Rio - A festa desta sexta-feira (15), em "A Fazenda 13", proporcionou a formação de mais um casal na sede. Após o show de Zé Neto e Cristiano, Gui Araújo e Marina Ferrari trocaram seu primeiro beijo no programa, levando os participantes do reality rural à loucura. "Caralh*, que comemoração", brincou o ex-affair de Anitta sobre a reação dos colegas de confinamento.

Entre um beijo e outro, o ex-participante do "De Férias com o Ex", da MTV, chegou a dizer que eles seriam "o primeiro casal" da edição, mas Erasmo Viana logo corrigiu, lembrando de Dayane Mello e Aline Mineiro. As duas já trocaram inúmeros selinhos pela casa e até mesmo durante a exibição ao vivo do reality da Record TV.