Victor Pecoraro foi o quarto eliminado de 'A Fazenda' - Reprodução

Victor Pecoraro foi o quarto eliminado de 'A Fazenda'Reprodução

Publicado 16/10/2021 11:25

Rio - Eliminado de "A Fazenda 13", Victor Pecoraro causou polêmica na web, nesta sexta-feira (15), por um comentário apontado como homofóbico. O ator conversava com Lidi Lisboa e Lucas Selfie quando afirmou que Rico Melquíades recebe um tratamento diferente pelos participantes do reality rural por ser homossexual.

fotogaleria

"Se fosse um homem no lugar dele, ia ser sem dúvida nenhuma visto como um machista. Agora, por ele ser gay...", dizia Victor quando foi interrompido por Lucas Selfie. "Gay não é homem?", questionou o apresentador.

O artista seguiu defendendo seu posicionamento ao comentar as atitudes do ex-"De Férias com o Ex" no reality show da Record. "Sim, mas o peso por ele ser gay é diferente de um homem, por exemplo, porque tudo que ele fez as pessoas passavam sempre a mão na cabeça dele, e outras pessoas da casa, que não vou citar o nome, estão sendo vistos como machistas por comentários."

"Você acha que é por causa da orientação isso? Que é diferente?", perguntou Lucas. "Eu acho que tem diferença. Para mim eu acho que tem diferença. Porque as atitudes que ele teve, o desrespeito com mulheres, também pode ter ido por um lado pesado", opinou Victor.

Nas redes sociais, internautas acusaram o ator de homofobia pelas declarações problemáticas. "Esse Victor coleciona cada fala polêmica. 'Se o Rico fosse homem'. E não é? O mesmo que se incomodou ao ver duas mulheres se beijando. Essa edição tá cheia de gente tóxica", criticou um usuário do Twitter, relembrando a postura do ex-peão com Aline e Dayane, que já trocaram inúmeros beijos em "A Fazenda".

Confira as reações:

o victor falando que se o rico fosse homem o julgamento das ações dele seria diferente, foi corrigido pelo Lucas selfie, mas continuou falando como se o rico não fosse homem pelo fato de ser gay. é complicado… pic.twitter.com/opa3yxVzMU — (@lerdissima) October 16, 2021

Esse idiota do victor falando como se o rico não fosse um homem como qualquer outro, Lucas poderia dar uma paulada na cabeça desse homofóbico — tau viúva do Crespo (@sharplaaan) October 16, 2021