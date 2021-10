Erasmo Viana diz que assistiu show ao lado de Leonardo DiCaprio - Reprodução/Playplus/Divulgação

Rio - Após uma noite de festa agitada em "A Fazenda 13", Erasmo Viana bateu um papo com Gui Araújo e Tiago Piquilo sobre experiências que os peões tiveram fora do reality show. Foi quando o ex-marido de Gabriela Pugliesi revelou que já encontrou o ator Leonardo DiCaprio em um festival de música na Califórnia.

"Cara, fui no Coachella uma vez. O Leonardo DiCaprio do meu lado assim, no camarote. Mó galera, uns cara pic* assim", contou o modelo. "Eu até tretei com a minha mina no dia, porque ela saiu correndo para pedir foto com o cara. Eu falei: 'Deixa o cara curtir, velho'", continuou Erasmo.

Gui Araújo logo perguntou: "E ninguém tira (foto) lá, né?", ao que o influenciador respondeu confirmando. Em seguida, Erasmo seguiu listando as celebridades que encontrou no evento: "DiCaprio, Gisele [Bündchen], Rodrigo Santoro tava lá. Só os caras de Hollywood mesmo", afirmou. "Esse Santoro foi longe né", comentou o ex-affair de Anitta.

