Leandro HassumReprodução

Publicado 16/10/2021 14:19

Rio - Dois anos após encerrar seu contrato com a Globo, Leandro Hassum está de casa nova! O ator fechou um acordo com a Band e deve oficializar sua contratação ainda em outubro, segundo informações divulgadas pelo site Notícias da TV.

Em disputa por audiência contra a RedeTV! e o SBT, a emissora do Grupo Bandeirantes segue buscando nomes para reforçar seu time para 2022. Além de Hassum, a empresa também assinou, recentemente, com Faustão e com o quarteto Tatola Godas, Ricardinho Mendonça, Dennys Motta e Ângelo Campos, que comandavam o humorístico "Encrenca", na RedeTV!.

A Band planeja lançar um novo talk show comandado pelo humorista em 2022, seguindo o formato do "Agora é Tarde", que já teve Rafinha Bastos e Danilo Gentili como apresentadores. Leandro Hassum já teve uma breve experiência com este tipo de atração em sua passagem pelo "Tá Pago", exibido na TNT em 2019.