Encrenca estreia quadro ‘Sarcástico’ neste domingoDivulgação

Publicado 16/10/2021 14:11

Rio - Viny Vieira e Caio Pericinoto estreiam neste domingo o quadro "Sarcástico" dentro do "Encrenca", na RedeTV!. A dupla de humoristas integra o novo elenco do programa, ao lado também de Fernanda Keulla, Victor Sarro e Júlio Cocielo.

“Queremos levar diversão para o telespectador que acompanha o 'Encrenca' com os vídeos que viralizaram na semana e também trazer novidades como o quadro 'Sarcástico', que vai mostrar as principais notícias do universo dos famosos com um olhar bem-humorado, e muitos outros", afirma Viny Vieira.



Com direção de João Kléber e Rafael Paladia, o "Encrenca" vai ao ar domingo, às 20h, na RedeTV!.