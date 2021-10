MC Gui admite que entrou em 'A Fazenda 13' para mudar imagem após polêmica - Reprodução/Playplus

MC Gui admite que entrou em 'A Fazenda 13' para mudar imagem após polêmicaReprodução/Playplus

Publicado 17/10/2021 09:19

Rio - MC Gui abriu o jogo sobre o verdadeiro motivo por trás de sua participação em "A Fazenda 13", neste sábado (16). Durante uma conversa com Gui Araújo e Erasmo Viana, o funkeiro relembrou o momento em que foi "cancelado" nas redes sociais publicar um vídeo em que debocha de uma criança fantasiada na Disney

fotogaleria

Gui Araújo contou que também enfrentou críticas de internautas após demonstrar apoio ao amigo: “Perdi um papo de 100 mil seguidores. No outro dia tava em todos os jornais”. Logo em seguida, o ex-affair de Anitta deixa claro que não se arrepende da atitude que tomou em defesa de MC Gui. “Eu só fiz o que todo mundo tinha que ter feito, foi ajudar um cara que eu sei que não é malvado”, afirmou.

Os peões comentaram sobre o fato do artista ter começado a trabalhar muito cedo e, por isso, o funkeiro não teria tido tempo de errar e aprender de acordo com sua idade. “É, quando eu achei que eu podia errar, já era tarde”, desabafou MC Gui, que, por fim, explica o motivo de sua participação no reality rural: “Eu não vou mentir, meu maior intuito aqui é mostrar o coração que eu tenho”.