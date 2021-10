Poliana Abritta e Tadeu Schmidt - Reprodução Instagram

Publicado 17/10/2021 09:56

Rio - Após o anúncio oficial de que Tadeu Schmidt deixará o "Fantástico" para apresentar o "BBB", Poliana Abritta falou sobre sua relação com o jornalista. No "Altas Horas" deste sábado (16), revelou como foi sua reação à saída do colega e vizinho com quem comandou a revista eletrônica por sete anos.

"Teve riso, choro, abraço. Eu tô muito feliz por ele porque ele tá muito feliz, mas ao mesmo tempo me despedindo de um grande parceiro que tá comigo há 7 anos. Conheço o Tadeu desde que eu tinha 18 anos. É muita história", declarou. "A gente troca afeto, açúcar, ovo", completou bem-humorada.

Durante o programa, Poliana também celebrou a parceria com Maju Coutinho, que substituirá Tadeu no "Fantástico". "É muito bacana você receber a noticia que vai trabalhar com alguém que você respeita, admira. Na hora, falei: 'Meu Deus, a minha parceira é uma mulher fantástica'", contou.

A apresentadora ainda completou: "Tem aquele apertinho no coração, não tem jeito, mas por outro lado, olhar pra frente e ver que vou ter pela frente uma mulher fantástica, com a trajetória da Maju... Fora o fato de sermos duas mulheres. Uma baita conquista".

Em outro momento, Serginho Groisman questionou Poliana sobre sua rotina como apresentadora do programa dominical. "Tem domingos que pego no trabalho às 14h e outro às 17h. Quando entro mais cedo, faço exercícios, almoço e corro para a TV e fico até a noite. Quando entro às 17h, acordo mais tarde, levo os filhos para um mergulho no mar e aí vou com mais calma para o trabalho", detalhou a jornalista.