Publicado 18/10/2021 07:39

Rio - A Rede Globo anunciou no "Fantástico" deste domingo que Alex Escobar será o substituo de Tadeu Schmidt no bloco esportivo da revista eletrônica e vai comandar os famosos cavalinhos dos times do Brasileirão. A data escolhida para a estreia é 21 de novembro, mas o jornalista já fez uma breve apresentação ao vivo.

"Sou eu, Alex Escobar! Cavalinho, que prazer. Dá um abraço. Pessoal, a partir de 21 de novembro, sou eu aqui com vocês, trocando uma ideia, mostrando os gols do Brasileirão. Até lá, o Tadeu vai tocando o barco aqui normalmente", começou o jornalista.

"É um desafio dar continuidade a esse trabalho por tudo que o Tadeu representa. Ele deixou um legado no esporte do ‘Fantástico’, que quero aproveitar. Quero levar a alegria que estou sentindo e dar continuidade ao que ele fez todos esses anos. Mais do que um desafio, é uma felicidade enorme”, disse Escobar ao vivo.

“O Escobar é um companheiro querido, que eu admiro muito. Além de competente, tem carisma e simpatia enormes, além de ser um cara nota 10, corretíssimo. Nossas vidas estão entrelaçadas", completou Tadeu, que segue no comando do "Fantástico" nas próximas semanas.

Neste mês, a Rede Globo anunciou uma dança das cadeiras no jornalismo. Com a saída de Tiago Leifert, Tadeu passa a ser o novo apresentador do "Big Brother Brasil 22", principal reality show da emissora. Maju Coutinho passa a ocupar o seu lugar no "Fantástico" e vai fazer uma dobradinha inédita e feminina ao lado de Poliana Britta. No "Jornal Hoje", quem assume o comando do telejornal é Cesar Tralli, sendo substituído no "SP 1º Edição" por Alan Severiano.