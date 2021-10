Fiuk homenageia Harry Styles no 'Show dos Famosos' - Reprodução/Globo/Twitter

Publicado 18/10/2021 08:45

Rio - O grupo A do "Show dos Famosos" retornou ao palco do "Domingão com Huck" neste final de semana e fez o nome de Fiuk parar entre os nomes mais comentados do Twitter. Isso porque a apresentação do brasileiro como Harry Styles não agradou muito, tanto os jurados - Boninho, Claudia Raia e Preta Gil - como os internautas.

Na web, internautas compararam a performance do cantor a personagens como Zé Bonitinho. "Foram vestir o Fiuk para o 'Domingão' para fazer o Harry, mas miraram no Harry Styles e acertaram no Zé Bonitinho", disparou uma internauta. "Tomara que Harry Styles nunca veja essa apresentação de Fiuk", ironizou outra pessoa. "Fiuk mirou no Harry Styles e acertou no Luan Santana vestido de Agostinho Carrara", tuítou um terceiro.

Confira trecho da apresentação de Fiuk:

Confira algumas reações na web:

foram vestir o fiuk pro domingão para fazer o harry, mas miraram no harry styles e acertaram no zé bonitinho



fiuk ze bonitinho pic.twitter.com/Jtb8KHic2n — (@anacepayno) October 17, 2021 tomara que harry styles nunca veja essa apresentação de fiuk pic.twitter.com/UYGPFAhZGF — (@raynellegab) October 17, 2021 fiuk mirou no harry styles e acertou no luan santana vestido de agostinho carrara #showdosfamosos pic.twitter.com/EtJX8ENHzx — João Deivison (@joaodeivison) October 17, 2021

Além de Fiuk, Gloria Groove e Margareth Menezes também participaram. A drag queen homenageou a cantora Ana Carolina, com o hit "Encostar na Tua" e recebeu elogios, mas cravou um 9,9 de Boninho. Já Margareth Menezes interpretou Tina Turner e arrancou elogios na web e dos jurados do programa, levando nota 10 de todos os jurados, incluindo o mais rigoroso, Boninho.

Na classificação geral, Gloria Groove segue em primeiro c om 119.2 pontos, mas Margareth Menezes vem logo atrás com um décimo de diferente. Fiuk completa a classificação com 118.6 pontos.