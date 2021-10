Ana Maria Braga - Reprodução

Ana Maria BragaReprodução

Publicado 18/10/2021 11:41

Rio - O "Mais Você" começou diferente na manhã desta segunda-feira (18). O programa comemora 22 anos no ar e Ana Maria recebeu homenagens preparadas pela equipe. Logo no começo, foi exibido um vídeo cm vários momentos importantes da atração ao longo do ano, inclusive vários trechos com o Louro José e fotos de Tom Veiga, morto em novembro de 2020 após sofrer um AVC.



Ana Maria se emocionou com a homenagem e falou sobre a importância de aproveitar a vida. "Quando a gente vê aquelas imagens todas e sente a saudade de alguns momentos, é que a gente percebe que tem que valorizar a vida, cada segundo, porque as coisas passam e as pessoas se vão", disse a apresentadora sem conseguir segurar o choro.

Em seguida, Ana recebeu Daniel no programa. O sertanejo mostrou um projeto das filhas, na qual elas contam e interpretam a história de grandes mulheres brasileiras. Elas homenagearam a apresentadora do "Mais Você" ao vivo e Ana acabou chorando mais uma vez.

A funcionária da Globo também disse não saber quais outras homenagens irá receber ao longo do restante da atração. Ela ainda tem um grande presente para abrir até o final do programa de hoje e afirmou não saber o que é.