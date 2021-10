Leonardo Bertozzi - Reprodução

Leonardo Bertozzi Reprodução

Publicado 18/10/2021 12:14

Rio - A emoção tomou conta da internet após uma publicação do jornalista Leonardo Bertozzi, do canal de esportes ESPN. Em uma publicação no Twitter, o jornalista contou sobre o falecimento de seu pai e mostrou a última interação, por troca de mensagens, entre os dois.

fotogaleria

"Perdi meu pai hoje. Como homenagem, queria compartilhar aqui nossa última conversa. Soube pouco antes do jogo que ele tinha sido intubado. Foi uma das coberturas mais difíceis da vida, e só o que me deu forças foi a vontade de orgulhá-lo", escreveu o jornalista.

Logo após a postagem, muitos seguidores se emocionaram com a situação e prestaram solidariedade. O nome de Bertozzi, inclusive, chegou a ser um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Após toda a comoção, o jornalista voltou a se dirigir aos seguidores e agradeceu pelo carinho.

"Gostaria muito de responder a cada um que se solidarizou com minha perda, mas levaria dias para isso. Cada palavra de apoio confortou a mim e a minha família. Obrigado por tanto", escreveu.

Confira:

Perdi meu pai hoje. Como homenagem, queria compartilhar aqui nossa última conversa. Soube pouco antes do jogo que ele tinha sido intubado. Foi uma das coberturas mais difíceis da vida, e só o que me deu forças foi a vontade de orgulhá-lo pic.twitter.com/cAKAAoZaWg — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) October 17, 2021