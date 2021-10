Celso Portiolli estreia no comando do Show do Milhão nesta sexta-feira - Lourival Ribeiro / SBT

Publicado 18/10/2021 13:53

Rio - Com a volta do 'Show do Milhão' à grade do SBT, Celso Portiolli assumiu o comando da atração e já mostrou logo que, com ele, não vai ter desrespeito com os convidados do quiz. Pelas redes sociais, o apresentador recebeu um comentário um tanto quanto preconceituoso sobre a atração.

"Ei Celso, o nível dos participantes é muito baixo, muita gente humilde, sem conhecimento, isso vai derrubar sua audiência. Programa mais cedo e participantes qualificados te eleva", escreveu um seguidor. Mas, diante disso, Celso defendeu os participantes e tratou de ser junto com os convidados.

"Cara, julgar a inteligência de pessoa com 10 perguntas é muita prepotência, se cair 10 perguntas de um assunto que VOCÊ não domina, você se achará sem inteligência ou sem sorte?", rebateu o apresentador.

Mais tarde, inclusive, Celso ainda revelou, também nas redes sociais, um segredinho que acontece nos bastidores do programa para ajudar os convidados. "Eu fico nervoso para apresentar o show do milhão, quando toca a trilha, eu esqueço tudo, dá branco. Os dois programas que não errei na abertura do programa e fui direto chamando o primeiro participante, percebi que eles ficam mais nervosos. Agora faço questão de errar", disse. "Converso com eles antes, peço para ficarem calmos, mas não é fácil. Faz parte de qualquer jogo", completou.

