Solange Gomes e Dayane MelloPlayPlus/Record

Publicado 18/10/2021 14:32

São Paulo - Dayane Mello e Solange Gomes estão incomodadas com os peões de 'A Fazenda'. Elas afirmaram que eles preferem combater mulheres nas provas de 'A Fazenda 13' e têm medo de batalhar contra os outros homens.

O assunto começou quando Solange desabafou sobre ser escolhida para participar da Prova de Fogo. A peoa falou sobre a discussão que teve com MC Gui e lembrou que o funkeiro contou que sempre irá optar por ela, já que pensa que a ex-banheira do Gugu é fraca no jogo.

Day opinou sobre a situação, ela diz que os homens sempre preferem escolher mulheres para combater. "É um modo de chegar a final, garantir mais uma semana, o que não é errado. Ao meu ver, eu sou uma pessoa que gosto de me bater com os fortes, não com os fracos", disse.

"Com fracos eu digo assim, se é para fazer uma prova, porque eu vou pegar a Solange? Eu vou pegar o Bil. Mesmo que eu possa dar oportunidade para ele, eu quero me bater com os fortes. Várias provas aqui os homens não tem coragem de combater contra homem, eles preferem combater com a mulher", disse.

Solange então contou o que mais a incomodou na discussão com MC Gui. "MC Gui falou ontem para mim milhões de vezes que enquanto eu estiver aqui, ele vai me botar para fazer prova com ele", disse Sol, no momento em que o peão passava por ela.

"Deixa ele ouvir, tem problema não", afirmou Sol após Day cutucá-la para avisar. "Engraçado que eles malham tanto, né?", disse a ex-banheira do Gugu, rindo. Day concordou e lembrou de uma dinâmica com Bil.

"Naquele dia na prova da bolinha, eu fiz em um grupo e o Bil era o juiz. Ele não quis que eu jogasse com as minas, ele quis que eu jogasse com os meninos. E aí o meu grupo era eu, três mulheres e o Rico, né?", contou.