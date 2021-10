Hubert Aranha, Hélio de La Peña, Beto Silva e Cláudio Manoel se reúnem em novo humorístico da TV Cultura - Divulgação/Paula Farias

Hubert Aranha, Hélio de La Peña, Beto Silva e Cláudio Manoel se reúnem em novo humorístico da TV CulturaDivulgação/Paula Farias

Publicado 19/10/2021 08:00

Rio - Quase dez anos após o fim do 'Casseta & Planeta', quatro de seus membros mais influentes se reúnem em um novo programa da TV Cultura. No último sábado (16), às 22h, estreou o "Conversa Piada", onde Hélio de La Peña, Cláudio Manoel, Beto Silva e Hubert Aranha se encontram para discutir assuntos da atualidade com muito bom humor. "O programa para quem não tem programa", diz o slogan da atração.

Com direito a dublagem cômica, a estreia do humorístico já foi marcada pela mistura entre CPI da Covid com o reality show 'The Masked Singer', da TV Globo, mas os comediantes deixam claro que o formato não seguirá a mesma fórmula do "Casseta". "O que o 'Conversa Piada' tem de semelhante com o 'Casseta e Planeta' é a gente e o nosso tipo de humor", avisa Hubert.

"A ideia desse programa é a gente conversar sobre o que tá rolando de importante, e até de 'não-importante', no Brasil e no mundo. Então, não tem a ver com o que a gente fazia antes: não tem esquetes, não tem personagem, é cara limpa. Vamos estar, com essa cara que Deus nos deu, sem ajuda de artifícios, conversando sobre vários assuntos", explica Beto sobre a proposta do 'Conversa Piada'.

Em coletiva de imprensa, o quarteto contou que o novo programa da TV Cultura estreou com a formação que já havia sido planejada desde o início da produção. Sem integrantes como Reinaldo Figueiredo e Marcelo Madureira, os apresentadores concordam que o projeto foi idealizado de forma que funcione para os quatro humoristas.



"O ciclo 'Casseta & Planeta' se encerrou muito bem. Foi uma trajetória maravilhosa, vitoriosa, mas nesse momento a gente está fazendo uma outra coisa. A gente juntou aqui nós quatro porque já estávamos mais próximos e mais 'harmonizados', então essa afinidade foi bastante natural", afirmou Hélio.

No 'Conversa Piada', os humoristas trocam as esquetes características do 'Casseta' pelo "papo de bar com um foco", como definiu Beto. Para compensar, o grupo aposta na intimidade e no entrosamento criados em 40 anos de relacionamento para conquistar o público no horário nobre. "Todo mundo se conhece há muito tempo, então, o fato de alguém não gostar de uma ideia minha não significa nada", exemplificou Cláudio. "Nós éramos amigos antes de começar a trabalhar com humor e isso permaneceu", completa Hélio.

*Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa.