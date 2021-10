Tati Quebra Barraco - reprodução de vídeo

Publicado 18/10/2021 15:27 | Atualizado 18/10/2021 15:31

Rio - Tati Quebra Barraco contou, durante uma conversa com Solange Gomes em 'A Fazenda 13', da Record TV, que tem medo de se processada por Anitta e Ivete Sangalo. O assunto surgiu quando a funkeira falou sobre as declarações de Rico Melquiades de que o programa não tem pessoas famosas de fato e, sim, subcelebridades. Em seu discurso, ele ainda citou o medo que as pessoas do reality tem de serem canceladas.