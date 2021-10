Lary - Reprodução

LaryReprodução

Publicado 18/10/2021 16:14

Rio - A preparação do almoço teve um momento de tensão, nesta segunda-feira, em 'A Fazenda 13', da Record TV. É que Marina Ferrari, Valentina Francavilla, Mileide Mihaile, Dynho Alves e Sthe Matos estavam fazendo a comida. Marina, que cortava batatas, pediu ajuda a Lary Bottino: "Lary, se quiser me ajudar aqui...", pediu a influencer. "Quero não", rebateu Lary. Sem jeito, a alagoana ficou quieta.

Sthe que viu toda a situação disparou: "Que escrota, véi!". Lary se justificou: "Vou tomar café, ontem eu fiz o almoço so-zi-nha, Barbie! Hoje eu tô de folga". As participantes fingiram que não ouviram o comentário da ex-participante do 'De Férias com o Ex'. Mileide, então, se ofereceu para ajudar Marina.