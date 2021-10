Erasmo Viana fala sobre separação de Gabriela Pugliesi - Reprodução

Publicado 19/10/2021 07:21

Rio - Erasmo Viana, que está no reality show "A Fazenda", contou para Tati Quebra Barraco e MC Gui o motivo do fim de seu casamento com a influenciadora digital Gabriela Pugliesi, com quem foi casado por quatro anos. O casamento chegou ao fim em março deste ano.

"O fato que culminou com o nosso término foi uma pontinha, um gatilho, um vacilo meu, uma bobeira, descobriu uma coisa antiga minha, um vacilo meu. Eu fui na despedida de solteiro de um amigo meu, em Salvador, com um mês do nosso relacionamento. Ela pegou meu Instagram, viu uma conversa minha com esse brother, um papo de quatro anos atrás. Mas já estava desgastado, o fato de a gente já não estar conseguindo engravidar, porque era coisa de Deus", disse o modelo, que também falou sobre o processo de tentar engravidar.

"A gente estava no processo de um ano para ter filho, mais de um ano, na verdade, fazendo todo tipo de tratamento, gastando uma grana. Tipo assim, já estava esse lance de menino ou menina, já estava há muito tempo discutindo, já vendo um monte de coisa", iniciou.

"Que pena, né, mano", interrompeu MC Gui. "A gente estava comprando uma casa do lado de onde a gente morava, morávamos em uma casa de aluguel, tínhamos entrado com financiamento no banco, casa de 6 'pau'. Mano, já ia dar todo meu dinheiro, ela também, a gente ia fazer o investimento da vida, já tinha sido aprovado o financiamento do banco, já tinha sido assinada toda a papelada da casa, a gente estava para ter filho e Deus falou: 'Não é para ser'. Foi muito fod* isso, a gente estava de tudo para ter, mais de um ano tentando", continuou Erasmo.

"Ela é super saudável, eu sou super saudável, a parte espiritual também super em dia, a gente alinhado para caramba. Mas essas coisas, velho, é coisa de Deus, não tem outra explicação porque assim... A gente já estava fazendo a parte da inseminação artificial, que é o que a Ciência chegou mais perto de gerar um filho e o processo mais caro que tem, uma grana fazer isso".