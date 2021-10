Agatha Moreira e Rômulo Estrela participam de gravação de ’Verdades Secretas 2’ na Praia da Macumba, na Zona Oeste do Rio, na tarde de segunda-feira - Ag. News

Publicado 19/10/2021 08:54 | Atualizado 19/10/2021 08:55

Rio - Os atores Agatha Moreira e Rômulo Estrela participaram de gravações da novela "Verdades Secretas 2", na Praia da Macumba, na Zona Oeste do Rio, no finalzinho da tarde desta segunda-feira. Os dez primeiros capítulos da nova temporada da trama vão ficar disponíveis, de uma só vez, no Globoplay a partir de quarta-feira.

Com classificação indicativa de 18 anos, a nova temporada promete ainda mais cenas de sexo que a anterior. A nova história gira em torno de Angel (Camila Queiroz) e Giovanna (Agatha Moreira). A trama começa quando Angel perde o atual marido, Guilherme (Gabriel Leone), em um acidente de carro.

Enquanto isso, Giovanna volta ao Brasil depois de uma temporada em Paris e está decidida a provar que foi Angel quem matou seu pai, Alex (Rodrigo Lombardi). Giovanna, então, contrata Cristiano (Rômulo Estrela), um investigador policial que acaba se envolvendo com as duas ao mesmo tempo.