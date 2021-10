Cantor relembrou relacionamento que teve com Valentina - Reprodução

Publicado 19/10/2021 18:54

Rio - Valentina Francavilla ainda não superou as últimas conversas com Tiago Piquilo, com quem se relacionou há 15 anos. Em conversa com Aline Mineiro em "A Fazenda 13", nesta terça-feira (19), a ex-assistente de palco do Ratinho desabafou por não conseguir ser amiga do cantor.



Nos últimos dias, Valentina e Tiago tiveram uma espécie de "DR" sobre a relação de amizade e o peão tentou colocar "limites" no relacionamento. A italiana comentou a situação com Aline.

"Eu chorei, eu falei 'cara, eu queria muito ser sua amiga' e ele falou 'ah, mas no passado a gente já teve algo' e eu falei 'mas cara, faz 15 anos, eu não lembro, não tem ligação nenhuma aqui'. Eu só queria ser amiga porque eu gosto de ser amiga", disse Valentina Francavilla.

Apesar de triste com a situação, a peoa explicou que entende a reação de Tiago por causa do namoro com a cantora Tânia Mara. "Eu entendo, sabe por quê? Por que ele tem uma namorada e se eu também tivesse em casa e o meu namorado tivesse aqui com alguém que já tivesse algo e quisesse ser amigo eu ia achar que não [seria legal]", finalizou o desabafo.

Recentemente, Adriane Galisteu perguntou para Tiago Piquilo se as relações de antes do confinamento podiam atrapalhar ele. O peão já se envolveu com Valentina Francavilla e Solange Gomes. Após a pergunta da apresentadora, Piquilo conversou com Valentina. “A gente sempre se abraçou, sempre brincou aqui dentro. O que acontece é que eu tenho uma pessoa [Tânia Mara] e você pode ter uma pessoa. As pessoas não vão pensar com a sua cabeça”, disse Tiago.