Aline Mineiro e Valentina Francavilla abraçam vaca em 'A Fazenda 13'Reprodução/Instagram

Publicado 19/10/2021 14:21

Rio - Aline Mineiro se emocionou, nesta terça-feira (19), em "A Fazenda 13", após "interagir" com a vaca Teimosinha. A ex-panicat cuidava do animal com Valentina Francavilla quando disse estar desanimada e, em seguida, Teimosinha mugiu, fazendo as peoas acreditarem que se tratava de uma "resposta" ao desabafo da modelo.

"Que bonitinha, ela respondeu! Eles são muito especiais. Por que tem gente que come bicho?", questionou Aline enquanto chorava. As peoas abraçaram o animal e a ex-assistente de palco do Ratinho fez uma promessa para a vaca: "Agora que eu não como carne mesmo. Eu virei vegetariana por causa de você, Teimosinha", declarou Valentina.

