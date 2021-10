Tadeu, novo apresentador do BBB - Reprodução

Tadeu, novo apresentador do BBBReprodução

Publicado 19/10/2021 15:45 | Atualizado 19/10/2021 15:49

Rio - Tadeu Schmidt é o 'bola cheia' da TV Globo. Após ser anunciado como apresentador do 'Big Brother Brasil 22', o apresentador poderá assumir o comando de outro programa na emissora: o 'The Voice Brasil', que também era apresentado por Tiago Leifert. A informação é do colunista Flavio Ricco, do portal R7.

fotogaleria

Segundo a publicação, a Globo ainda não confirmou Tadeu a frente da atração, pois está focada no reality musical deste ano, que estreia no próximo dia 26.

A ideia de manter o apresentador mais tempo no ar tem outro motivo relevante: estratégia comercial. A boa aceitação da imagem dele juntos aos patrocinadores do BBB fez com que seu nome fosse cotado para o The Voice.

Pelo menos três versões do The Voice Brasil estão confirmadas para o próximo ano: o The Voice +, com cantores da terceira idade, o The Voice Kids e a versão tradicional do programa.

A última aparição de Tadeu Schmidt no Fantástico será dia 14 de novembro. A partir do dia 21, Alex Escobar assume o lugar do jornalista.