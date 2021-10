Peões conversaram sobre Nego do Borel - Reprodução

Publicado 19/10/2021 20:01

Rio - Em conversa com Erasmo Viana em 'A Fazenda', Solange Gomes relembrou a saída de Nego do Borel do reality show. A ex-banheira do Gugu disse que o considerava um bom concorrente no programa.





fotogaleria "Eu achava o Nego um grande concorrente aqui dentro", falou Solange. Erasmo então, concordou com a frase e com o fato de Nego do Borel ser "carismático". "A saída dele abriu uma lacuna muito grande aqui", disse Solange.

"Se ele não pisasse na bola, né? Em algum momento aqui", pontuou Erasmo, sugerindo que ele poderia ganhar. Então, Solange respondeu, teorizando:

"É. Mas sabe o que é isso?", perguntou Solange. "Sucesso misturado com juventude...", disse. Então, as câmeras foram cortadas.