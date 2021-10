Paulo Vieira comanda o novo reality show Rolling Kitchen Brasil - Guilherme Lemos

Paulo Vieira comanda o novo reality show Rolling Kitchen BrasilGuilherme Lemos

Publicado 20/10/2021 07:53 | Atualizado 20/10/2021 11:00

Rio - Há pouco mais de um ano, Paulo Vieira ganhava um quadro de humor no 'Fantástico'. A chegada do comediante a um dos maiores programas da TV brasileira era, no entanto, apenas mais um degrau a ser alcançado por ele. Nesta quinta-feira, começa um novo desafio em sua carreira. Às 21h30, no GNT, Paulo ganha seu próprio programa e estreia como apresentador do reality show 'Rolling Kitchen Brasil'.

fotogaleria

Em uma cozinha equipada, Paulo Vieira e dois jurados (Moacir Santana e Heaven Delhaye) recebem, a cada programa, dois casais de celebridades que se enfrentam em uma disputa culinária. Em determinado momento, a cozinha - literalmente - roda e os convidados assumem o trabalho deixado pelos seus companheiros. O melhor prato dá a um dos casais o título de campeão do episódio e o direito de escolher uma instituição de combate à fome para doar R$ 10 mil.Apesar do formato irreverente, no entanto, Paulo Vieira conta que demorou a aceitar o convite para comandar a atração. "De cara, eu não topei, não. Eu fiquei pensando que não tinha muito a ver comigo. E, na verdade, a primeira coisa que eu pensei sobre esse programa foi: 'mais um programa de culinária?'. Mas quando me apresentaram o projeto e me deram liberdade para criar, eu vi que era um programa de culinária diferente, que nunca ninguém tinha feito. É mais divertido, mais legal e foi muito legal a experiência", adianta o humorista que fez questão de se manter longe da figura da 'séria' do apresentador."Em momento nenhum eu me senti preso nessa figura da autoridade, do cara intocável ali, do cara das regras. Zero isso. Eu ia para me divertir e para brincar. Ia para receber eles como se fosse na minha casa", conta.Com a pressão de executar um bom prato e com um relógio correndo, é claro que as celebridades passaram por grandes perrengues ao longo da temporada. Mas, se dependesse de Paulo Vieira, os danos iam ser ainda maiores. "O GNT é muito do bem. Eles são muito elegantes, não querem expor os artistas. Eu falava para botarem escargot para eles fazerem, bicho vivo para ver se eles iam ter coragem de matar e serem cancelados na internet. Mas o GNT falava que não. E o mais legal foi ver que os famosos não conseguem nada. Nem os fáceis, nem os difíceis. O GNT estava certíssimo. A grande maioria dos pratos foi um desastre", brinca o apresentador que se diverte mesmo é com o 'climão' entre os casais.Paulo até deixa escapar que ajudava a aumentar a tensão e colocava um pouco de lenha na fogueira na hora dos atritos. "Eu criava um mini 'Casos de Família', que eu amo. Acho, inclusive, que foi para isso que nasci, que vim ao mundo: para substituir Cristina Rocha um dia. Então eu criava um clima de fofoca", se diverte.Amigo pessoal e ex-colega de trabalho de Fábio Porchat, Paulo recebe o humorista já no primeiro episódio do programa. Sem perder o bom humor, ele revela o simbolismo da participação de Fábio no 'Rolling Kitchen'. "Esse encontro meu com ele no palco foi bonitinho e muito emocionante até. É, de alguma maneira, um ciclo sendo fechado. Eu lembrei de quando acabou o programa dele, aquele último programa, eu chorando e não querendo que o programa acabasse. E agora tem esse primeiro episódio, que sou eu recebendo ele num programa meu. Então não tem como não ser um momento emocionante, principalmente porque o Fábio é um cara que tá muito ligado na minha vida, um cara que eu amo muito e a gente torce muito um pelo outro", elogia Paulo que, claro, não deixa de alfinetar a falta de talento do amigo da cozinha."Eu não sabia que ele era, não sei nem como chamar, mas tão incapaz. Ele é incapaz. Ele não consegue misturar ingredientes, ele não consegue manusear uma faca. Foi surpreendente entender como ele não cozinha nada", adianta.Sempre atento às pautas de igualdade racial, Paulo Vieira brinca ao ser classificado como o primeiro homem negro a apresentar um reality show no Brasil. "Tem esse posto? Eu amei! Eu tava pensando... O Netinho de Paula não fazia o 'Domingo da Gente'? Aquilo lá era reality? Não sei. Mas se for verdade, eu já vou botar isso no meu LinkedIn (risos). Mas, para mim, apresentar um programa e sendo negro, com essa falta de representatividade que a gente sempre vê, é uma honra antes de tudo. Fico muito honrado e muito feliz de estar colhendo esse fruto que não é só meu. É fruto de muito trabalho e de muita gente que abriu caminho para mim para que hoje eu pudesse fazer o que eu estou fazendo", declara o humorista.Além da representatividade na apresentação, Paulo também destaca a diversidade em outras áreas do programa, como na seleção de convidados e nos bastidores. "Isso deveria ser o normal. Mas como não é, a gente precisa falar e dizer para que um dia seja. Teve muito casal gay, muita representatividade preta. É um programa diverso e plural como é o Brasil. Além disso, a maioria da equipe é formada por mulheres. É muito legal estar em um projeto que é alinhado com a visão de mundo que você tem, você não se sente um peixe fora d'água. Esse projeto está vibrando aquilo que eu acredito para o mundo", afirma o apresentador que torce para a confirmação de uma segunda temporada. "Vai ter. Não vai, GNT? Confirma aqui, gente!", brinca.