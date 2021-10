Leandro Hassum e Juliana Paes em 'Amor sem Medida' - Reprodução

Publicado 19/10/2021 17:19

Rio - O amor desconhece obstáculos. Essa é a premissa do filme Amor sem medida, nova comédia romântica da Netflix protagonizada por Leandro Hassum e Juliana Paes, que estreia no dia 18 de novembro e acaba de ganhar trailer oficial.

Desde que a advogada Ivana Cornejo (Juliana Paes) se divorciou, sua vida amorosa ficou estagnada. Um dia, quando perde seu celular, a sorte aparece: um homem simpático e divertido liga dizendo ter encontrado o aparelho. Eles decidem tomar um café e, quando Ivana finalmente conhece Ricardo Leão (Leandro Hassum), ela fica surpresa com sua estatura. O elenco conta também com Elizângela, Marcelo Mansfield, Marcelo Laham e Luana Martau, com participações especiais de Rafael Portugal, Carol Portes e Rogério Morgado, e estreando Pietra Hassum.

As risadas - e as lágrimas - estão garantidas, porque Ivana e Ricardo vão mostrar que o amor pode surgir quando menos se espera e que é possível superar qualquer coisa. Inclusive uma sogra difícil e um ex-marido patife.



Produzido pela Coração da Selva, Amor sem medida é um remake do filme argentino Corazón de León. A versão brasileira é dirigida por Ale McHaddo, com roteiro de Michelle Ferreira. Já a produção é de Geórgia Costa Araújo e Luciano Patrick, com produção executiva de Luciano Patrick, Andrezza de Faria e Nicole Weckx.