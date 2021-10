Dayane Mello desabafa com Valentina Francavilla sobre conflito com Aline Mineiro em 'A Fazenda 13' - Reprodução/Playplus

Dayane Mello desabafa com Valentina Francavilla sobre conflito com Aline Mineiro em 'A Fazenda 13'

Publicado 19/10/2021 18:40

Rio - Após um mês em clima de romance em "A Fazenda 13", Dayane Mello e Aline Mineiro se desentenderam na madrugada desta terça-feira (19). Durante o dia, a fazendeira da semana desabafou com Valentina Francavilla sobre o atrito com a ex-panicat.

"Ontem à noite a gente veio buscar ela e eu falei pra ela, tipo assim, que ela tava com uma pessoa e chega às 5h da manhã e depois eu não consigo dormir, que nem uma idiota. E ela começou a fazer cena. (...) Aí pegou o cobertor, deitou no sofá, blábláblá. Cena de criança, entendeu? Se eu te falo: 'Vamos dormir separadas porque tu chega 4h, 5h da manhã, fica igual um zumbi pela casa, me acorda, me incomoda', o que eu vou dizer?'", relatou a modelo.

"Mas sabe o que acontece? Você tem a tua verdade, ela tem a dela", opinou a ex-assistente de palco do Programa do Ratinho. "Não é uma verdade, eu acho que isso não é um problema de criança. É um problema de duas mulheres. Se ela quer ficar a noite inteira acordada, é problema dela. Mas eu não quero", declarou Dayane.

"Já duas vezes ela disse: 'Vamos conversar, vamos fazer isso'. Eu não quero, eu priorizo minhas horas de sono. É difícil ficar o dia inteiro tendo que buscar uma cama pra dormir. Eu tenho a minha vida! E a minha vida é feita dessa maneira", continuou a modelo.

Em seguida, Valentina tentou propôr uma solução para o conflito entre as peoas: "Mas você encara dessa maneira, ela encarou de outra. Por que vocês só não conversam?". "Porque eu nunca imaginei que isso poderia deixar ela brava", respondeu a ex-participante do "Gran Fratello".

"A gente foi buscar ela no sofá, tendo cama, e ela fazendo drama. 'Ai, porque eu incomodo, tô muito melhor no sofá'. Pra quê? Pra dar pena pro pessoal de casa?", questionou Dayane. "Isso não parece uma atitude de uma mulher de 30 anos, parece uma bebê de 15", disparou ela, que encerrou o assunto dizendo que está aberta para conversar com Aline sobre a situação. "Eu nem sabia dos problemas dela, porque pra mim isso não é um problema. Pra mim, problema são outras coisas."