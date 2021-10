Priscilla Alcântara é a grande campeã da primeira temporada do ’The Masked Singer Brasil’ - Reprodução

Priscilla Alcântara é a grande campeã da primeira temporada do ’The Masked Singer Brasil’Reprodução

Publicado 20/10/2021 07:46

Rio - A cantora gospel Priscilla Alcântara, de 25 anos, foi a grande vencedora da primeira temporada do "The Masked Singer". A final foi ao ar na TV Globo, na noite desta terça-feira. Priscilla levou a melhor sobre o Monstro, cuja verdadeira identidade era o ator Nicolas Prattes. Como prêmio, Priscilla ganhou R$ 100 mil reais, além de R$ 150 mil para gastar em um dos serviços que patrocinam o programa.

fotogaleria

Na última batalha, Priscilla cantou "I Will Alway Love You", de Whitney Houston, enquanto Nicolas escolheu "Uptown Funk", de Bruno Mars. "Eu estou muito feliz e emocionada. Aceitei logo de cara porque vi uma oportunidade de servir as pessoas com o meu dom em um momento tão difícil. Uma oportunidade de proporcionar coisas profundas com a minha voz. Nada seria notado além da minha voz e esse era meu sonho", disse Priscilla ao descobrir que foi a grande campeã.

Durante toda a temporada, a cantora Simone, jurada do programa, afirmou corretamente que o unicórnio era Priscilla. A jovem deu uma bronca na amiga. "Eu vou brigar com você. Um dia você me chamou pelo nome e eu virei a cabeça. Você sempre me chamava para tentar descobrir", disse. "Você pode só cantar, mas interpretar o personagem é uma coisa diferente. O maior desafio era me apropriar honrando quem fez as canções e trazer novas versões como homenagens", completou.

Ao se despedir, Priscilla comemorou poder tirar a fantasia. "É muito bom olhar para vocês. Eu só conseguia olhar o chão. De vocês, só via da cintura para baixo", explicou.

E a segunda temporada do "The Masked Singer Brasil" já está confirmada para 2022, com uma mudança na data. Agora a atração será exibida aos domingos.