Priscilla Alcântara é a grande campeã da primeira temporada do ’The Masked Singer Brasil’Reprodução

Publicado 20/10/2021 09:44

Rio - Com sua proposta inovadora, o "The Masked Singer" agradou o público brasileiro. A grande final do reality show, exibida na noite desta terça-feira na Globo, ficou em alta nas redes sociais e entrou para os tópicos mais comentados do Twitter. Tanto o nome dos finalistas como o nome do reality show ficaram em destaque.

O sucesso foi tanto que a apresentadora Ivete Sangalo confirmou que o programa terá uma segunda temporada e que vai ganhar também um novo dia e horário de exibição: as tardes de domingo. Com isso, a "Temperatura Máxima" entra na geladeira por tempo indeterminado.

A final do programa revelou a identidade dos quatro finalistas. A atriz Jéssica Ellen era a Gata Espelhada. Cris Vianna deu vida à Arara, Nicolas Prattes era o divertido Monstro e Priscilla Alcântara, a grande campeã, era o talento por trás do Unicórnio.

"Gente... Gente, fala sério", comentou a atriz Bruna Marquezine ao assistir a apresentação de Priscilla Alcântara. "Assim de saúde com essas apresentações. Toda arrepiada", comentou Taís Araújo, que era uma das juradas do programa, no Twitter. "A Unicórnio mais fofa do Brasil", disse uma telespectadora. "O reality mais justo do Brasil e a campeã mais merecedora", disse outra pessoa.

Confira a repercussão nas redes sociais:

Monstro merecia ganhar. Unicórnio todo mundo já sabia quem era no primeiro episódio #TheMaskedSingerBr https://t.co/hx4tkhpE7s — Geovana (@nemirtf) October 20, 2021

Sem graça ela não conseguiu desfaçar a voz. https://t.co/dvwpqkiRKA — É FORA BIL (@irisuzumake) October 20, 2021

E a @JessicaEllen sempre dá um show de talento e carisma! Linda participação no #TheMaskedSingerBR! — Gustavo Reiz (@GustavoReiz) October 20, 2021

A máscara do unicórnio é muito madura para o rosto fofo da Pri. Mas a voz não tem como negar, é maravilhosa https://t.co/j8y3Yg69Lf — te (@steaalmeida) October 20, 2021