Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Selene, Sergio Mayer Mori, Azul Guaita, Franco Masini, Gigi Grigio e Jerónimo Cantillo soltam a voz na icônica ‘Rebelde’Reprodução

Publicado 20/10/2021 13:34

Rio - A Netflix acaba de liberar o primeiro videoclipe de 'Rebelde', nova série da plataforma. Com a icônica e já histórica música da produção, os atores aparecem performando para as câmeras com direito à coreografia especial.

Nesse primeiro videoclipe, aparecem cantando Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Selene, Sergio Mayer Mori, Azul Guaita, Franco Masini, Gigi Grigio e Jerónimo Cantillo. Além da produção, a Netflix anunciou a data de estreia da série.



"As aulas na Elite Way School (EWS) retornam no dia 5 de janeiro com a estreia da primeira temporada de Rebelde na Netflix", escreveu a plataforma.

Confira: