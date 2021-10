Prioli ganha programa solo na CNN Brasil - Reprodução

Publicado 20/10/2021 15:12 | Atualizado 20/10/2021 15:16

Rio - A CNN Brasil anunciou a data para a estreia do novo programa de Gabriela Prioli na grade da emissora. 'À Prioli' chega as telinhas no dia 30 de outubro e vai ao ar todo sábado ás 21h45. Essa é a primeira atração solo da apresentadora que, anteriormente, dividiu o comando do 'CNN Tonight' com Mari Palma e Leandro Karnal.

fotogaleria De acordo com a emissora, o programa terá oito episódios e contará com convidados diferentes em cada um deles. A atração foi gravada fora dos estúdios da CNN Brasil e faz parte da marca CNN Soft, braço responsável na produção de entretenimento com informação da emissora.

"Nem nos meus maiores sonhos eu imaginei um programa de entrevistas como esse. Dei pitaco em todas as etapas do programa. Fiz questão de escolher todos os entrevistados, pesquisei a vida de cada um deles para estar confortável na hora da entrevista. Foi delicioso conversar livremente com personalidades que eu admiro e poder explorar a multiplicidade de cada um. Espero que o público se sinta íntimo de todos eles assim como eu me senti", afirmou a apresentadora em comunicado enviado à imprensa.



Gabriela Prioli estreou na emissora no quadro 'O Grande Debate', no qual ficou conhecida pelo público e ganhou repercussão nas redes sociais pelo alto nível de conhecimento durante suas colocações.