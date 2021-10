Cantora revela que começou a fazer terapia após surto - Reprodução

Publicado 21/10/2021 09:44 | Atualizado 21/10/2021 11:00

Rio - Não teve como! Consagrada pelos jurados e pelo público, Priscilla Alcantara foi a grande campeã da primeira temporada do ‘The Masked Singer’. Sob a fantasia de Unicórnio, a cantora emocionou os telespectadores e surpreendeu novos fãs ao mostrar que a antiga apresentadora do ‘Bom Dia & Cia’, do SBT, também sabia cantar.

Aos 25 anos de idade, a ex-apresentadora comemora a experiência no programa. “Foi linda! Eu fiquei muito empolgada quando me fizeram o convite. Pela proposta de não ter o meu rosto ali aparecendo, de nada ia adiantar a minha marca e meus 15 anos de carreira. O que eu mais admiro nesse meu ofício é ver o poder que a arte tem de atingir as pessoas. E essa é a grande proposta do programa. Além disso, dar vida a um personagem é muito louco. Eu tenho experiência em atuação, mas aqui é diferente. O Unicórnio é um personagem tão mágico que aflorou esse lado lúdico em mim”, declara Priscilla, que venceu o ‘Monstro’ Nicolas Prattes na final após a eliminação da Arara (Cris Viana) e da Gata Espelhada (Jessica Ellen).



O ator, por sua vez, também é só alegria ao falar da competição musical inédita no Brasil. “Foi incrível! É uma experiência única, não tem como definir de outra maneira. Alegrar as pessoas cantando, mesmo estando disfarçado, com certeza vai ficar marcado na minha história, mudou a minha vida”, conta.



Interação especial



Famosa desde a infância por conta do programa de desenhos do SBT, Priscilla comemora a volta de uma interação mais intensa com o público. A cantora, que fez algumas lives de sucesso durante o pico da pandemia, está empolgada em continuar mostrando o seu trabalho. “Eu faço música há muito tempo e esse carinho do público é sempre muito bom, é quando a gente sente o nosso propósito, que é nos relacionar com as pessoas através da arte”, declara.



Nicolas, por sua vez, se surpreendeu com toda a repercussão que sua participação no reality show tomou. Afinal de contas, quem não amava o Monstro? “Para mim foi uma surpresa! Todo mundo que passava nos bastidores queria brincar com o monstro. O jeito que eu fui recebido foi um bálsamo para alma porque a gente se entrega, né? E eu sempre digo que não foi sobre cantar, foi sobre alegrar e sentir que as pessoas receberam essa conexão. Essa intenção foi um presente”, destaca o ator.



Conselhos



Com mais uma temporada de ‘The Masked Singer’ confirmada na Globo, cabe agora aos finalistas darem dicas para os próximos competidores mascarados que vão encarar o mesmo desafio. “Faz uma academia antes para se preparar (risos). Mas venha desprendido. A experiência que viver essa fantasia proporciona é algo muito único e diferente. Se abram para viver tudo o que esses personagens conseguem proporcionar”, adianta Priscilla, que é completada pelo colega de reality.



“Aceite se autoconhecer e se entregue para a sua fantasia. Escute o que a sua fantasia tem para dizer e escute os seus instintos!”, adianta Nicolas.