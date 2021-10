Boninho - reprodução do instagram

Publicado 20/10/2021 18:27 | Atualizado 20/10/2021 18:29

Rio - Boninho usou o Instagram, nesta quarta-feira, para falar sobre os boatos de que Paulo Vieira e Ellen Rocche estariam confirmados no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Com o capacete 'antispoiler', ele publicou um vídeo desmentindo a participação dos nomes citados.

“Começaram as especulações e a gente nem começou a trabalhar isso direito. Tadinho do Paulo Vieira. Cara, fica tranquilo. Faz seu programa lá no GNT. Ellen Roche, adoro. Mas não. Tá tudo errado. Não tem nada disso ainda, por isso está aqui esse modelo (capacete) contra antenas parabólicas. Se cuidem, ainda ninguém sabe nada", disse ele no vídeo.