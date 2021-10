Tiago Leifert - Reprodução

Tiago LeifertReprodução

Publicado 20/10/2021 18:53 | Atualizado 20/10/2021 18:58

Rio - A saída de Tiago Leifert da TV Globo será antes do esperado. O apresentador não irá mais apresentar o 'The Voice Brasil' até a fase final do reality musical, como ele havia anunciado. Ao site 'Metrópoles', a emissora informou que “por motivos pessoais”, Tiago Leifert apresentará apenas a fase audições às cegas do programa.

Com a saída de Tiago, André Marques assume o The Voice, ao lado dos técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA, Lulu Santos e Michel Teló, com Jeniffer Nascimento na cobertura de bastidores.

"É o último trabalho, na prática. Eu acho que eu vou conseguir desfrutar mais, curtir mais, porque eu sei que é o último. Eu sou muito apegado a equipe e a equipe a mim. Acho que vou me emocionar. Eu estou muito emocionado, eu sou muito chorão. O the Voice é um concurso de voz e o importante é isso. O The Voice é pra consagrar a voz. No último dia, 23 de dezembro, talvez eu fale alguma coisa, mas a intenção é falar: 'Obrigado. Feliz Natal, acabou o The Voice Brasil. Não é sobre mim. A intenção é consagrar uma voz".