Rico Melquíades - PlayPlus/Record

Publicado 21/10/2021 08:46 | Atualizado 21/10/2021 09:07

São Paulo - O humorista Rico Melquíades voltou a se irritar com a produção de "A Fazenda 13" na noite desta quarta-feira (20). Enquanto esperava para participar de uma dinâmica de um patrocinador que serviria sorvetes, Rico se revoltou com a demora da Record TV. "Tá de noite. Sabe de uma coisa? A gente não quer mais sorvete, não. Peguem esse sorvete todinho e botem tudo naquele lugar", iniciou Rico.

Dayane Mello tentou conter o amigo e o deixou ainda mais furioso. "Para com isso", falou Day, que ganhou apoio de outros participantes. "Minha gente, não manda eu parar com isso porque quem manda em mim sou eu. Não me estressem. Se eu não puder falar, quem vai reclamar é a produção e quem vai se resolver com a produção sou eu. Então parem de mandar eu tá poupando o que eu vou falar, o que eu posso, o que eu não devo, porque eu vou falar", retrucou Rico.

O peão voltou a falar que os participantes dessa temporada querem ser perfeitos e até ameaçou chutar a porta da sede, que estava trancada. "Se eu for expulso, quem vai ser expulso sou eu. Se eu levar uma chamada, quem vai levar chamada sou eu. Me deixem em paz. O povo quer ser 24 horas perfeito nessa casa. Ninguém aqui é perfeito", completou.