Eliana é a madrinha e Daniel é o padrinho do Teleton 2021Manuela Scarpa / Divulgação SBT

Publicado 22/10/2021 07:00

Rio - A 24ª edição da Campanha Teleton começa na noite desta sexta-feira, após o "Show do Milhão", no SBT, e tem a apresentadora Eliana como madrinha e o cantor Daniel como padrinho. A maratona em prol da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) terá aproximadamente 12 horas de programação solidária, entre hoje e amanhã. O Teleton 2021 contará com shows de artistas como Pabllo Vittar, Simone e Simaria, Gustavo Mioto, Maiara e Maraisa, Lexa, Dilsinho, Tierry, Felipe Araújo, Joelma, Dennis DJ, André Valadão, Patati e Patatá, Gabi Martins, entre outros.

Várias emissoras cederam personalidades de seus elencos e a programação do Teleton também vai ter a presença de Sabrina Sato, Sônia Abrão e Ana Hickmann. O time do SBT participará em peso, com nomes como Patrícia Abravanel, Chris Flores, Ratinho, Dony de Nuccio, Danilo Gentilli, Silvia Abravanel e as crianças das novelas infantis.

Eliana comemora a oportunidade de dividir o palco com a Tiktoker Pequena Lô. "Eu já dividi o palco do Teleton com alguns dos grandes apresentadores desse país, mas nesse ano eu vou dividir com uma pequena grande apresentadora. Pequena Lô é psicóloga, já foi paciente da AACD, está na lista da Forbes de jovens mais brilhantes da Web e vai estar com a gente nesta sexta", adianta a apresentadora.

"É uma honra enorme para mim estar participando do Teleton esse ano, porque eu já fui paciente, então (a AACD) tem uma importância muito grande na minha vida. Estar apresentando o Teleton é uma representatividade enorme para nós todos, pessoas com deficiência. Estou muito feliz e ansiosa", comemora Pequena Lô. "Essa representatividade é fundamental, é importante", completa Eliana.

Outra presença confirmadíssima no Teleton é a apresentadora Maisa Silva, que apesar de não ser mais do elenco do SBT, faz questão de apoiar a causa. "Sempre me faço presente em prol da AACD. É uma causa que eu acredito e defendo desde que eu era pequena e para sempre. Acho importante a gente lembrar que o Teleton, além de mobilizar doações, também vai causar reflexão. A gente está aqui para fazer as pessoas refletirem e provocar alguma mudança. São muitas vidas que são impactadas pela AACD. Esse ano a gente vai falar muito de inclusão, então eu acho que é importante a gente começar a pensar que pequenas coisas do dia a dia podem ser grandes obstáculos", analisa Maisa, que também fala sobre a programação do Teleton voltada para os jovens.

O canal SBT Games, na plataforma Twitch, terá uma programação especial que contará com nomes famosos no mundo gamer como Bianquinha, Stolen e The Darkness. "A gente vai ter a segunda edição da Mega Maratona. Vamos ter mais uma vez uma ação em que os gamers estarão juntos, fazendo live na Twicth. Serão nove transmissões ao vivo, 135 horas de programação, muita diversão, vários talentos do SBT Games. Não sei se esse ano vou me arriscar a jogar, acho que preciso treinar um pouquinho mais", brinca a apresentadora.

"Mas acho muito legal que mais uma vez o Teleton está expandindo a mensagem e trazendo pessoas jovens para participar, levando a mensagem da inclusão, da importância da solidariedade, porque não tem idade para ajudar o próximo", finaliza.

Doações

Com uma queda de 60% nas doações de pessoas físicas em 2020 e as dificuldades provocadas pela pandemia da covid-19, este ano o Teleton tem uma meta ousada e espera arrecadar R$ 30 milhões.

De acordo com Daniel, as empresas têm feito a sua parte. No entanto, o público tem contribuído menos. Por isso, o artista pede a colaboração de todos. "As vezes as pessoas acham que não precisam doar para o Teleton porque as empresas já doam. E não é bem assim. É aquela coisa do comodismo, a pessoa achar que a doação dela não vai fazer a diferença. E vai fazer a diferença sim. Teleton é inclusão, então a gente precisa incluir você que está aí e que deixou de doar ou ainda não doou".

Valdesir Galvan, CEO da AACD, reforça a mensagem de Daniel. "O Teleton é a nossa principal campanha de arrecadação. Ele representa milhares de atendimentos do SUS, representa próteses, representa adaptação de cadeiras de rodas, cirurgias de complexidade e, consequentemente, de altíssimo custo. Mas também representa a dignidade de milhares de pessoas que não têm outra opção de atendimento na Saúde, no tratamento da pessoa com deficiência física. O Teleton representa afeto, carinho, cuidado, atenção, empatia, principalmente de profissionais que são da AACD e que cuidam há muitos anos dos nossos pacientes e também dos seus familiares".

Daniel também expressa sua alegria por participar do evento. “Tenho um orgulho enorme de estar envolvido com o projeto há tanto tempo. Nos bastidores, as pessoas me agradecem por vir, mas fico até envergonhado. Eu que agradeço por estar aqui com saúde para fazer parte dessa campanha. Assim como a música, o ‘Teleton’ é um instrumento transformador e curador”.