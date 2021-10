Bil Araújo e Lary - reprodução de vídeo

Publicado 21/10/2021 16:39

Rio - Lary Bottino é brasileira e não desiste nunca! A digital influencer voltou a flertar com Bil Araújo, em 'A Fazenda 13', da Record TV, nesta quinta-feira. Ela, que disputa a roça com Gui Araujo e Valentina Francavilla, falou sobre uma conversa que teve com o ex de Anitta para Bil e aproveitou o momento para dar mais uma cantada nele.

"O Gui falou que tava muito triste, que não sabe o que vai fazer se ele voltar e eu não. O que você pensa sobre isso?", perguntou a influenciadora. Bil não entendeu o questionamento. "O que eu penso sobre isso? De você ir e ele voltar?". Lary concordou: "É. Você vai cuidar dele se eu sair? Não deixa ele desistir, não", pediu. "Eu? Cuidar dele?", quis saber o ex-BBB.

Com voz de bebê, Lary fez um pedido: "Cuida pra mim, por favor!". Bil mudou de assunto e deixou claro que Gui jamais desistiria do programa. Lary, então, revelou o motivo pelo qual acredita que permanecerá no reality para o modelo. "Não vão me tirar porque a galera quer ver um beijo nosso". "Sério?", perguntou Bil. "Não vão ver, mas tô só te contando isso", respondeu a carioca. "Quem falou isso?", questionou o fazendeiro. "Eu!", rebateu Lary.