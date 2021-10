Documentário "Desafios da Igreja - Realidade Indígena" ganha prêmio - Diego Rosa/divulgação

Publicado 21/10/2021 18:23 | Atualizado 21/10/2021 18:25

Goiás - A TV Aparecida levou o prêmio Clara de Assis na categoria "Documentário", na cerimônia da 53ª edição dos Prêmios de Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que aconteceu na quarta-feira (20/10), às 21h, no Cine Teatro Afipe, em Goiás.



Com reportagem de Camila Morais, o programa Arquivo A - "Desafios da Igreja - Realidade Indígena" - que será reapresentado nesta quinta-feira (21/10), às 22h, na TV Aparecida - mostra a situação no Brasil com relação à demarcação de terras indígenas. Em 15 dias, a equipe de jornalismo da emissora visitou nove aldeias no Mato Grosso do Sul e em Rondônia.

No Mato Grosso do Sul, os indígenas enfrentam, além da falta de demarcação dos seus territórios, ameaças, massacres e são vítimas de agrotóxicos de grandes fazendeiros que desejam expulsar as etnias presentes na região. Já em Rondônia, a produção mostra que, mesmo com o território demarcado e homologado, os indígenas enfrentam o problema da grilagem. Grileiros e madeireiros invadiram parte da terra, que fica na região amazônica, exploram a madeira e vendem de forma ilegal os lotes de terra.

Nesse programa destaca-se a atuação do Cimi (Conselho Indigenista Missionário) e como é importante a luta pela demarcação de terras indígenas. O documentário ainda aponta que a falta de terra provoca inúmeros problemas relacionados à cultura, saúde e existência indígena. O documentário mostra que diante da Constituição Federal, a terra é garantida para os indígenas, mas na prática essa realidade não funciona

O documentário da TV Aparecida venceu duas produções concorrentes: “Os Missionários dos Pobres: Caminhada e despedida de Dom Pedro Casaldáliga”, da TV Claret, e “Nas Águas da Amazônia/Barco Hospital Papa Francisco”, da TV Evangelizar.