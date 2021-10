Elenco do 'Futuro Ex Porta', do Porta dos Fundos - BRUNO BAKETA

Elenco do 'Futuro Ex Porta', do Porta dos FundosBRUNO BAKETA

Publicado 21/10/2021 18:43

Rio - Falta pouco para estreia do 'Futuro Ex-Porta', o primeiro reality show do Porta dos Fundos. Nesta quinta-feira, o Youtube anunciou a data de lançamento da produção.

fotogaleria

No dia 30 deste mês, chegam ao YouTube os dois primeiros episódios do reality show. Foram mais de sete mil inscritos na competição que vai selecionar o mais novo integrante do time do Porta dos Fundos.

A produção de oito episódios conta com nomes como Fábio Porchat, Thati Lopes, Gregório Duvivier, Evelyn Castro, Antônio Tabet, Noemia Oliveira e João Vicente de Castro. O reality vai ao ar semanalmente, no canal do Porta dos Fundos no YouTube.

Veja o trailer: