Aline e Ricoreprodução de vídeo

Publicado 21/10/2021 20:27 | Atualizado 21/10/2021 20:29

Rio - A conversa entre Aline Mineiro e Rico Melquíades, na tarde desta quinta-feira (21), em "A Fazenda 13", ficou quente. A ex-panicat assumiu que já transou no banheiro de uma balada com o namorado, Léo Lins, enquanto o humorista revelou um fetiche em banheiro de posto de gasolina.



Na cozinha, Rico perguntou a Aline se ela já tinha feito uma aventura no banheiro de alguma festa com o namorado, o humorista Leo Lins. "Tu já fez em algum banheiro, amiga, de alguma balada com o Leo (Lins, seu namorado)?", perguntou Rico. "Eu? Uhum, Já fiz", admitiu Aline, que completou que gosta de fazer sexo "em qualquer lugar".

Empolgado com a conversa, Rico confessou um fetiche em fazer sexo no posto de gasolina. "Eu amo essas coisas. Eu sou muito louco, você não tem noção de como eu sou transtornado. Quer dizer, tem. Eu sou daquele que, se tiver no carro, falo: 'Vamos parar num posto de gasolina e vamos ao banheiro?' Porque eu amo essas coisas. Eu amo aventura", se divertiu Rico.

No fim da conversa, os dois cantaram a música "Sinal Disfarçado", da dupla Zé Ricardo e Thiago, para ilustrar as aventuras no banheiro.

Veja vídeo: