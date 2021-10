Lary Bottino foi a quinta eliminada de ’A Fazenda 13’ - Reprodução

Publicado 22/10/2021 07:28

Rio - A influenciadora digital Lary Bottino foi a quinta eliminada do reality show "A Fazenda" na noite desta quinta-feira. Concorrendo com Gui Araújo e Valentina Francavilla, Lary Bottino teve apenas 9,61% dos votos para permanecer na atração. Valentina recebeu 62,15% dos votos e Gui Araújo 28,24%.

"Está valendo um milhão e meio de reais. Não é uma brincadeira, tem que querer muito, tem que merecer", disse a apresentadora Adriane Galisteu ao anunciar a permanência de Valentina. Ao receber a notícia de sua eliminação, Lary se mostrou chateada e disse não saber o que provocou a rejeição do público. "Não sei, tenho receio de ter tido pouco tempo. Não ter mostrado tudo. Não sei", disse.

Antes de "A Fazenda", Lary participou do reality show "De Férias com o Ex", da MTV, onde teve um comportamento bem diferente. Ela saiu do programa "cancelada" por ser muito barraqueira. Em entrevista a "Cabine de Descompressão", a influenciadora contou os motivos de não ter arranjado brigas em "A Fazenda".

"Aí, gente, sei lá. Nem estalei [o dedo] e já fui embora. Além de primeira roça, foi com o Gui, que é um grande amigo, e já sai. A prova do fazendeiro foi a vergonha da minha vida, humilhação nacional. Agora, a roça eu preferia ter sido escorraçada pela casa do que ir pelo resta um", analisou.

"Cara, eu não sei o que as pessoas esperavam. Eu fiz o outro reality [De Férias com o Ex] e fui escorraçada, canceladíssima, odiadissima porque eu era uma louca barraqueira enlouquecida. Eu não tenho esse perfil. Eu falo alto, exponho o que penso e tal, mas não sou muito barraqueira como fui lá. Eu tava realmente numa fase que eu tava problemática. Lá eu forcei uma barra para aparecer e tal", completou.

"Aqui, eu fiz as coisas conforme elas estavam aparecendo. Se tivesse que discutir, discutia, mas não fiquei forçando nada. Então, se as pessoas esperavam isso, eu não tenho como forçar algo pra entregar algo. É o meu jeito!", finalizou a influenciadora, que agora torce por Gui Araújo, de quem já era amiga antes de entrar no reality show rural.