Catia Fonseca é a apresentadora do ’Melhor da Tarde’Reprodução Instagram

Publicado 22/10/2021 11:00

Rio - O programa "Melhor da Tarde" desta sexta-feira deixa os estúdios da Band em São Paulo e chega ao Rio. A apresentadora Cátia Fonseca e parte de sua equipe farão o programa ao vivo, contando histórias e curiosidades da cena carioca.

Cátia mostrará ao público personagens como o gari Sorriso, figura do carnaval do Rio. Na gastronomia a tradicional Comida de Quiosque e o conhecido Tiozinho das Roscas Queimadas - Edivaldo Correa dos Santos.

Também serão gravadas matérias em locais como: Saara, no centro da cidade, na centenária confeitaria Colombo.

De moto táxi, Cátia subirá o Morro Chapéu da Mangueira para gravar no famoso Bar do David, conhecido ponto frequentado por turista que chegam ao Rio de Janeiro. Para o sábado, a apresentadora subirá até a cabeça do Cristo Redentor.

“Fazer o programa da Cidade Maravilhosa vai ser incrível. Estamos dando start a um projeto que foi paralisado por conta da pandemia, que é levar o Melhor da Tarde para todos os cantos do Brasil. Estou muito entusiasmada em poder realizar este projeto”, diz Cátia Fonseca.