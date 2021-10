Lulu Santos no Mais Você - Reprodução/Twitter

Publicado 22/10/2021 13:01 | Atualizado 22/10/2021 13:08

São Paulo - O cantor Lulu Santos não segurou a emoção, nesta sexta-feira, ao ser surpreendido com uma declaração do marido, Clebson Teixeira, durante a participação no programa "Mais Você", comandado por Ana Maria Braga.

Lulu vive um relacionamento com Clebson há quase quatro anos e Ana Maria Braga preparou uma surpresa para o artista. "Eu queria deixar um grande beijo e dizer que eu te amo muito e que durante esses 3 anos e meio esse amor só cresceu. Eu o amo demais. Ele escreve as músicas e eu não tenho uma forma de expressar tão forte. Tento fazer em pequenos momentos", disse Clebson Teixeira, enquanto o jurado do "The Voice Brasil" segurava o choro.

O marido de Lulu Santos ainda elogiou o cantor e revelou que ele é extremamente carinhoso. "Eu estou muito feliz ao lado dele, é uma pessoa hiper carinhosa, muito atenciosa e que faz tudo para me ver bem, me ver feliz, tudo o que está ao alcance dele pelo menos. E eu espero que ele também se sinta assim em relação a mim", completou.

Lulu Santos não segurou a emoção e chorou enquanto retribuía o beijo mandado por Clebson. "Que bonitinho", elogiou Ana Maria Braga.

