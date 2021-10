Tiago Leifert - Reprodução

Rio - Tiago Leifert voltou a falar sobre sua saída antecipada do 'The Voice Brasil', da TV Globo, nesta sexta-feira. O apresentador surgiu de surpresa durante uma live, que reuniu simultaneamente todos os perfis dos técnicos e o perfil oficial do reality musical.

Titi recebeu o carinho dos técnicos e bateu um papo com Andre Marques. "Tiago, a gente te ama!", disseram os técnicos da atração, Iza, Claudia Leitte, Lulu Santos, Carlinhos Brown e Michel Teló.



O apresentador agradeceu os colegas e avisou: "Eu ainda vou passar por aí. Se tudo der certo, passo no final para me despedir (...) Não posso viajar, não posso sair de perto da minha família agora. Estou precisando ficar aqui. Vai melhorar, vai passar em breve. Aí eu venho com boas notícias e, quando eu puder falar a respeito, venho aqui e converso com vocês. Se for, eu vou na plateia. Meu objetivo é ir na final".