Lary revelou segredo entre Duda Reis e Gui Araújo - Reprodução

Publicado 22/10/2021 18:06

Rio - A influenciadora Lary Bottino, eliminada de 'A Fazenda 13', entregou um acordo de lealdade do amigo Gui Araújo com a influenciadora Duda Reis, ex-namorada do cantor Nego do Borel, durante participação no programa "Hora do Faro", nesta sexta-feira (22).



fotogaleria Gui Araújo e Duda Reis viveram um relacionamento antes do confinamento para o reality rural e Lary Bottino afirmou que houve uma promessa amorosa de lealdade do peão para a influenciadora. Porém, Gui quebrou o pacto com a "vermelhinha", como apelidou Duda Reis, ao beijar Marina Ferrari dentro do reality da Record TV.

Antes de Gui Araujo ficar com Marina Ferrari, Duda Reis deu a entender que conversaria com Gui sobre esse acordo quando ele deixasse o reality da Record TV. "É fácil apontar o dedo, mas é difícil se colocar no lugar do outro. Não quero receber ataques de fãs de não sei quem, não tenho nada com isso. Se eu e uma pessoa fizemos combinados que não foram seguidos (não por minha parte), não vou ficar me martirizando aqui fora", escreveu Duda Reis no Twitter.