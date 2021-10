Alec Baldwin no set de filmagens de 'Rust' - Reprodução Internet

Alec Baldwin no set de filmagens de 'Rust'Reprodução Internet

Publicado 22/10/2021 18:50 | Atualizado 22/10/2021 18:54

Rio - Após a diretora de fotografia do filme 'Rust', Halyna Hutchins, estrelado por Alec Baldwin, morrer em um tiro acidental disparado pelo ator no set do longa nesta sexta-feira (22), a equipe de produção revelou e reclamou das más condições do local de filmagem.

fotogaleria

O executivo sênior da NBCUniversal, Mike Sington, foi um dos que se pronunciaram sobre a falta de segurança no set. "O filme 'Rust', de Alec Baldwin, foi uma produção de baixo orçamento, ele foi o produtor executivo. Eles contrataram equipes não sindicalizadas e houve reclamações no local sobre a falta de segurança e protocolos COVID adequados. Vários membros da equipe saíram do set. Espero que as associações e sindicatos caiam fortemente", contou.

Segundo o site Los Angeles Times, a equipe de filmagem deixou o set antes da tragédia como protesto contra as condições de trabalho no local, Os operadores de cãmera e assistentes ficaram frustados com a situação do baixo orçamento, longas horas de trabalho e pagamento.

Eles ainda contam que as filmagens começaram no dia 6 de outubro e foi prometido quartos de hotel para a equipe em Santa Fé, mas depois voltaram atrás e a produção foi obrigada a fazer uma viagem de 80km de Albuquerque todos os dias.

Entenda o caso

O ator Alec Baldwin teria disparado tiros, acidentalmente, durante as filmagens de seu próximo filme, o faroeste "Rust", matando a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, de 42 anos, e ferindo o diretor do filme, Joel Souza, de 48. Segundo Juan Rios, porta-voz do gabinete do xerife no Condado de Santa Fé, no Novo México, local das gravações, as circunstâncias do tiroteio estão sendo investigadas.

Rios disse que o tiroteio no Rancho Bonanza Creek aconteceu no meio de uma cena que estava sendo ensaiada. "Estamos tentando determinar, agora, como e que tipo de projétil foi usado na arma de fogo", disse ele, acrescentando que as autoridades não haviam entrado com nenhuma acusação contra ninguém da equipe de produção.

Confira: